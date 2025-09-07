MELUZZI DOCET, nona puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

LE CIVILTA’ NON MUOIONO PER OMICIDIO MA PER SUICIDIO

Troppo spesso, siamo obbligati ad eseguire ordini assurdi che arrivano da organismi oligarchici sovranazionali come UE, WEF, OMS, ONU, NATO e molti altri.
La domanda a cui abbiamo cercato di rispondere, insieme agli ospiti, è: quale vera, autentica possibilità abbiamo noi cittadini di incidere sulle dinamiche politiche delle nostre “democrazie”?

PIAZZA LIBERTA’ – Intervento del prof. Alessandro Meluzzimedico, psichiatra, criminologo, scrittore, opinionista –  estratto dalla puntata di sabato 24 giugno 2023

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che fa LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE E PROPAGANDA

