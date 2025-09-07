Attacco russo a Kiev, danneggiato palazzo del Governo

Il tetto e i piani superiori del palazzo del Consiglio dei ministri ucraino, sede del governo a Kiev, sono stati danneggiati da un attacco russo

“Per la prima volta, il tetto e i piani superiori della sede del governo sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico”, ha dichiarato la prima ministra Yulia Svyrydenko su Telegram, pubblicando immagini delle fiamme che fuoriuscivano dalla facciata dell’imponente edificio vicino alla presidenza e al parlamento. Mentre gli sforzi diplomatici intrapresi dal presidente americano Donald Trump per porre fine ai combattimenti si sono arenati negli ultimi giorni, durante la notte sono stati lanciati allarmi aerei su tutta l’Ucraina e la capitale è stata bersaglio di un importante attacco con droni e missili

. “Il mondo deve rispondere a questa distruzione non solo con le parole, ma con i fatti. Dobbiamo rafforzare la pressione delle sanzioni, soprattutto contro il petrolio e il gas russi”, ha affermato la premier, chiedendo anche “armi”.

La Russia ha lanciato almeno 805 droni e 13 missili contro l’Ucraina da sabato sera a domenica mattina, il più grande attacco aereo della guerra, secondo l’aeronautica militare ucraina. “Le unità dell’aeronautica hanno rilevato e tracciato 818 veicoli d’attacco aereo”, ha scritto l’aeronautica su Telegram. Le difese aeree hanno abbattuto o soppresso 747 droni e quattro missili, ha aggiunto. ANSA – foto ANSA/AFP