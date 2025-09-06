Migranti, 227 sbarcati a Lampedusa

ImolaOggiCRONACA, News 2025

sbarchi a Lampedusa

Altri 227 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno agganciato 6 barconi salpati da Abu Kammash, Zuwara e Zawiya in Libia. A comporre i gruppi, da un minimo di 12 a 63 bengalesi, egiziani, pakistani, eritrei ed etiopi.

Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 373 ospiti, fra cui 79 minori non accompagnati. Per sabato sera è stato predisposto il trasferimento di 237 migranti con il traghetto di linea che giungerà all’alba di domenica a Porto Empedocle.  tgcom24.mediaset.it

