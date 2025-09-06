Mattarella: “C’è bisogno di istituzioni europee più forti”

“C’è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili. La difesa della civiltà europea, tutt’uno con lo sviluppo della sua società e della sua economia, richiede il coraggio di un salto in avanti verso l’unità”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel videomessaggio che ha aperto i lavori della seconda giornata del forum Ambrosetti di Cernobbio (Como). “L’Europa, con i suoi traguardi di civiltà, è il testimone che possiamo, e dobbiamo, trasmettere alle nuove generazioni. Tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa”, ha chiosato il Capo dello Stato.

“La difesa della civiltà europea – tutt’uno con lo sviluppo della sua società e della sua economia – richiede il coraggio di un salto in avanti verso l’unità. Tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa”, sostiene Mattarella che aggiunge: “Il mondo ha bisogno dell’Europa. Per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo”.

