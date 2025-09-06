007 di Kiev: “700mila militari russi sul territorio ucraino”

I militari russi presenti al momento sul territorio dell’Ucraina sono circa 700.000, secondo quanto rilevato dall’intelligence militare ucraina

Lo scrive Rbc-Ukraine, che riferisce dichiarazioni di Andrii Yusov, rappresentante della Direzione Centrale dell’Intelligence del Ministero della Difesa. Secondo Yusov, la cifra include non solo le truppe regolari, ma anche le forze di supporto, i servizi segreti e la Guardia nazionale russa.

“La maggior parte delle forze è concentrata nella regione di Donetsk, a indicare la principale priorità del nemico, dice Yusov, citato da Rbc. Quanto ai combattenti nordcoreani, Yusov ha dichiarato che rimangono solo in territorio russo.

In precedenza, scrive ancora Rbc, un portavoce militare della regione operativa di Dnipro aveva osservato che nella zona di Pokrovsk c’erano quasi il doppio delle truppe russe rispetto alla popolazione prebellica della città: 110.000 contro 60.000.

Secondo i dati diffusi con cadenza quotidiana dallo stato maggiore di Kiev, l’esercito russo subisce regolarmente pesanti perdite di personale, con in media tra gli 800 e gli 850 soldati caduti ogni giorno e un totale, dall’inizio dell’invasione del 24 febbraio 2022, di oltre un milione di perdite russe. rainews.it/maratona/2025/09