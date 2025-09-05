Zelensky: ‘armata ucraina garanzia per tutta l’Europa’

Controffensiva ucraina, Zelensky

Zelensky: “L’armata ucraina è grande, garanzia per tutta Europa”

L’armata ucraina “è formata da 800mila persone ed è la più grande in Europa. È una garanzia per la sicurezza dell’Ucraina e ovviamente per tutta l’Europa. Se l’armata è forte, il continente non è in pericolo. Queste sono le cose importanti”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, intervenuto in videoconferenza al Forum economico di Cernobbio.

Zelensky ha detto che “è importante” che le garanzie di sicurezza promesse a Kiev dai Paesi della coalizione dei volenterosi “scattino subito, senza attendere la fine dei combattimenti”. Intervenendo in video al Forum economico di Cernobbio, il presidente ucraino ha evidenziato che le garanzie sono anche di carattere economico, ringraziando i 26 Paesi che si sono detti disponibili ad appoggiare l’Ucraina e parlando di “importante passo avanti”.  tgcom24.mediaset.it

