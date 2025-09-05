Parma: distrugge auto in sosta, dà in escandescenza e sputa nella volante: ivoriano subito libero

PARMA – Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.40, su disposizione della Sala Operativa, un equipaggio delle Volanti è stato inviato in via Palermo per la segnalazione di un uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta.

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato un cittadino ivoriano di 46 anni, noto alle Forze dell’Ordine e in evidente stato di ebbrezza. Privo di documenti, l’uomo, è stato invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato presso la locale Questura e sottoposto ad identificazione. Prima di salire a bordo del veicolo e durante il tragitto, l’uomo ha dato in escandescenza, sputando all’interno del veicolo e sbattendo la testa contro il divisorio in plexiglass. Comportamenti simili sono proseguiti anche all’interno degli Uffici.

Alla luce dei fatti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e sanzionato per ubriachezza molesta.

www.parmatoday.it – foto archivio