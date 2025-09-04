Scudo penale per i medici: via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo scudo penale per i medici. E’ stato infatti approvato il disegno di legge di delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, che prevede la punibilità dei medici solo per “colpa grave”.
