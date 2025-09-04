Roma: 4 Rom fermati su auto rubata, 3 sono minorenni

(AGR) In Viale Marconi, i Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno controllato un gruppo di giovani, di famiglie originarie della Bosnia-Erzegovina di etnia “rom”, a bordo di una Fiat 500.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il veicolo, intestato a una società di noleggio, risultava utilizzato in maniera indebita: l’auto era stata avviata tramite una centralina elettronica illegale, ancora collegata al momento del controllo, e presentava inoltre la targa anteriore alterata. L’autovettura e la centralina sono state sequestrate.

Nel corso delle verifiche è emerso, inoltre, che uno dei ragazzi, un 16enne, era destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma lo scorso 14 luglio, che disponeva la custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura del collocamento in comunità. Il giovane è stato quindi arrestato e tradotto presso l’Istituto Penale Minorile di Roma Casal del Marmo.

Anche gli altri tre occupanti – due minorenni di 15 e 17 anni e un 23enne residente a Pomezia, già noto alle forze dell’ordine – sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.

