Migranti, Milei: ‘se non si integrano, è invasione’

Il Presidente dell’Argentina Javier Milei sull’immigrazione

“C’é una questione non da poco con l’immigrazione ed è se l’immigrato si adatta alla cultura in cui sta vivendo.

Se si adatta, non è un problema.

Il problema è che se non si adatta alla tua cultura, allora è un’invasione.

Questa è la differenza; cioè, se si integrano nella vita, diciamo, e nelle abitudini della società in cui ti trovi, non c’è alcun problema.

Ora, se vengono, diciamo, e ti triplicano la popolazione con una cultura, con una base culturale che non è quella a cui tu avevi aderito, non è più immigrazione, è un’invasione.

Mi sembra che, per questo, bisogna saper cercare bene qual è il termine giusto per ogni cosa.

Cioè, se è immigrazione va bene; se è invasione, è una cosa totalmente diversa”.

Il video è stato pubblicato su X dal giornalista Leonardo Panetta