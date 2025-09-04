Migranti, Milei: ‘se non si integrano, è invasione’

Il Presidente dell’Argentina Javier Milei sull’immigrazione
“C’é una questione non da poco con l’immigrazione ed è se l’immigrato si adatta alla cultura in cui sta vivendo.
Se si adatta, non è un problema.
Il problema è che se non si adatta alla tua cultura, allora è un’invasione.
Questa è la differenza; cioè, se si integrano nella vita, diciamo, e nelle abitudini della società in cui ti trovi, non c’è alcun problema.
Ora, se vengono, diciamo, e ti triplicano la popolazione con una cultura, con una base culturale che non è quella a cui tu avevi aderito, non è più immigrazione, è un’invasione.
Mi sembra che, per questo, bisogna saper cercare bene qual è il termine giusto per ogni cosa.
Cioè, se è immigrazione va bene; se è invasione, è una cosa totalmente diversa”.
Il video è stato pubblicato su X dal giornalista Leonardo Panetta
