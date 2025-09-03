Putin: “Se Zelensky è pronto, venga a Mosca a incontrarmi”

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che, “se è pronto”, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “può venire a Mosca” e incontrarlo. Lo riporta l’agenzia Interfax.

“Tutti i reparti delle Forze armate russe nell’operazione militare speciale” in Ucraina “stanno avanzando in tutte le direzioni”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che “se sarà impossibile risolvere la questione ucraina pacificamente, Mosca dovrà assolvere ai suoi compiti con i mezzi militari”.

Lavrov: “Risolvere la crisi in Ucraina è la nostra priorità”

Il Cremlino “si aspetta che i negoziati continuino. Risolvere la crisi in Ucraina con mezzi pacifici rimane la nostra priorità”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sottolineando che le realtà territoriali “devono essere riconosciute a livello internazionale per una pace duratura. L’amministrazione americana ha compiuto recentemente sforzi diplomatici attivi. Accogliamo con favore tutte le iniziative costruttive, comprese quelle provenienti dai nostri partner del Sud e dell’Est del mondo”.

Kiev: “Un incontro Putin-Zelensky a Mosca è un’idea inaccettabile”

“Putin continua a giocare con tutti avanzando proposte palesemente inaccettabili”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, commentando la proposta del presidente russo di incontrare a Mosca Volodymyr Zelensky. tgcom24.mediaset.it