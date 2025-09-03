Libano, attacco israeliano contro caschi blu Onu

Attacco israeliano in Libano contro i caschi blu Onu

L’Unifil ha dichiarato che alcuni droni israeliani hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace, in quello che è stato definito “uno degli attacchi più gravi” contro il proprio personale dal cessate il fuoco di novembre.

“Martedì mattina, alcuni droni delle Forze di Difesa Israeliane hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace dell’Unifil impegnate a rimuovere i blocchi stradali che impedivano l’accesso a una postazione delle Nazioni Unite”, ha dichiarato la forza Onu.

Macron: “Nessuna offensiva frenerà il riconoscimento della Palestina”

Emmanuel Macron ha messo in guardia Israele contro qualsiasi “offensiva” o “tentativo di annessione” di territori, affermando che ciò non fermerà il movimento per il riconoscimento di uno stato palestinese. “Nessuna offensiva, tentativo di annessione o spostamento di popolazioni fermerà lo slancio che abbiamo creato con il principe ereditario e a cui molti partner hanno già aderito”, ha affermato il presidente francese, riferendo di un colloquio con l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman. tgcom24.mediaset.it