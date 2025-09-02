Trump: “La guerra a Gaza danneggia l’immagine di Israele”

ImolaOggi ESTERI, News 2025

Donald Trump

La guerra nella Striscia di Gaza “sta danneggiando” Israele. Lo ha detto il presidente Donald Trump, in un’intervista a Daily Caller

“Prima Israele al Congresso – aggiunge – aveva la lobby più forte di qualsiasi altro, di qualsiasi azienda o società o Stato che abbia mai visto. C’era un tempo in cui se volevi far politica non potevi parlarne male. Ora non è più così e sono un pò sorpreso di vederlo. La gente si è dimenticata del 7 ottobre”.

Le persone “negano che sia mai successo, sono negazionisti. C’è gente che nega l’Olocausto sia mai avvenuto. Quindi, quella guerra deve finire. Sta danneggiando Israele. Non c’è dubbio. Possono vincere la guerra, ma non stanno vincendo sulle pubbliche relazioni. E questo sta facendo loro del male”. (ITALPRESS)

WP svela il piano Usa per “Gaza Riviera”: turismo e high-tech

Articoli correlati

Crosetto

Crosetto: “A Gaza non è genocidio, ma ultime azioni di Israele non accettabili”

flotilla per Gaza

Israele avverte gli attivisti di Flotilla: ‘Saranno trattati come terroristi’

Trump e Netanyahu

Trump, Netanyahu sconfigga subito Hamas

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *