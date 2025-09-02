Torino, maxi rissa tra Rom e nordafricani

Una rissa tra un gruppo di nomadi rom e un altro di persone di origine magrebina è scoppiata la scorsa notte tra via Cravero e via Senigallia, nel quartiere Regio Parco a Torino. Secondo i residenti, tutto sarebbe iniziato con l’esplosione di alcuni grossi petardi, poco dopo la mezzanotte, davanti al complesso Atc di via Bologna 265-267.

Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia, scatenando il fuggi fuggi. Gli agenti hanno poi verificato le tracce lasciate dai petardi e avviato accertamenti sull’accaduto. Si tratta dell’ennesimo capitolo delle faide nella zona del complesso popolare di via Bologna, che lo scorso febbraio aveva provocato aggressioni, incendi e arresti e che si era poi concluso con l’arresto di un uomo di etnia rom, accusato del tentato omicidio della sorella e della sua bambina che dormivano dentro un furgone dato alle fiamme.

A fine giugno c’erano state altre botte, con un 17enne finito al Maria Vittoria e il padre che ha investito suo fratello davanti all’ospedale come ultimo atto della faida familiare. Nel mezzo sono scattati gli sgomberi delle famiglie che vivevano abusivamente nel complesso Atc.

“Ribadisco l’urgenza di sgomberare anche l’ultima famiglia rom presente – denuncia Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che ha reso pubblico l’accaduto – Quell’appartamento funge da base a questi balordi, che non hanno alcuna intenzione di allontanarsi dal quartiere. Bisogna intervenire e perseguire i delinquenti”.

