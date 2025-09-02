Premier slovacco Fico: “importante conversazione con Putin”

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che, dopo aver discusso del conflitto ucraino con Vladimir Putin, ha tratto diverse “conclusioni” che intende comunicare a Vladimir Zelensky il 5 agosto

“Da questa importante conversazione ho tratto diverse conclusioni e messaggi che intendo condividere con il Presidente ucraino Zelensky venerdì,” ha osservato. Fico ha aggiunto di aver avuto anche l’opportunità di parlare separatamente con il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Il Primo Ministro slovacco ha sottolineato che il 3 agosto, insieme ai rappresentanti di stati esteri presenti al vertice SCO in Cina e a una parata militare che segna l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della capitolazione del Giappone, onorerà la memoria dei soldati che hanno combattuto contro gli invasori fascisti.

Ha inoltre annunciato prossimi incontri con i presidenti del Vietnam, Lyong Koung, e della Serbia, Aleksandar Vučić.

https://t.me/ukraine_watch/47026