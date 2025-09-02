Crosetto: “A Gaza non è genocidio, ma ultime azioni di Israele non accettabili”

Crosetto: “A Gaza non un genocidio, ma le ultime azioni di Israele sono ingiustificabili”

“Considero una giusta risposta quella che ha fatto Israele all’inizio ad Hamas e considero sacrosanto dover estirpare Hamas, che è un cancro per Israele e per il popolo palestinese. Ma tutto ciò non giustifica alcune cose che abbiamo visto negli ultimi periodi”.

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a Quarta Repubblica su Rete4. “Non lo considero un genocidio”, però “tu non puoi pensare che i danni collaterali siano accettabili quando assumono le dimensioni che hanno assunto negli ultimi mesi” ha aggiunto.

Ben Gvir: “Gli europei proveranno il terrorismo in prima persona”

Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha condannato la decisione del Belgio di riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite. “I Paesi europei che si abbandonano all’ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas – ha affermato il ministro Ben Gvir – finiranno per sperimentare il terrore in prima persona. Qui in Israele, c’era chi un tempo credeva a tali illusioni, e il risultato sono stati stupri, omicidi e massacri. Invece di premiare il terrore, il mondo libero deve unirsi contro di esso”. tgcom24.mediaset.it