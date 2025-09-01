Migranti, 132 sbarcati a Lampedusa

Sono 132 i migranti sbarcati ieri a Lampedusa, dopo che due imbarcazioni sono state agganciate dalle motovedette di Frontex, guardia di finanza e capitaneria di porto.

A bordo di un gommone di 8 metri e di un barcone di 12 metri, partiti da Gasr Garabulli e Abu Kammash in Libia, 55 e 77 persone originarie di Ghana, Sudan, Bangladesh, Egitto, Costa d’Avorio, Eritrea, Pakistan e Somalia.

Dopo gli approdi a molo Favarolo, tutti sono stati portati all’hotspot dove, all’alba, c’erano 267 ospiti. Di questi, 135 sono stati già imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

https://ilsicilia.it