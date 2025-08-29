Trump toglie la scorta a Kamala Harris

Dal 1° settembre l’ex vicepresidente Usa Kamala Harris non sarà più scortata dai servizi segreti

È quanto stabilisce il memorandum firmato dall’attuale presidente Donald Trump che così taglia le garanzie di sicurezza per l’ex rivale alle presidenziali 2024. Il massimo livello di protezione è assicurato al presidente e al suo vice durante tutto il loro mandato. Ma se per gli ex presidenti, come Joe Biden e Barack Obama, la scorta è garantita per tutto il resto della vita, per i numeri due non è così.

Un ex vicepresidente può godere della tutela del secret service fino a sei mesi dopo il termine del suo mandato.

Joe Biden ha ufficialmente passato il testimone a Trump nel gennaio 2025. La tutela speciale nei confronti di Harris si sarebbe dovuta interrompere il 21 luglio scorso. Ma così non è stato perché, rivela la Cnn, Biden prima della fine del suo mandato avrebbe esteso le garanzie di sicurezza per la sua vice di altri sei mesi. Arrivando così fino a gennaio 2026. Una scadenza troppo in là nel tempo per Trump che ha deciso così di tagliare la scorta all’ex vice.

Il presidente Usa infatti il 28 agosto ha inviato una lettera intitolata “Memorandum per il segretario della sicurezza nazionale”. Nella copia della missiva esaminata dalla Cnn si può leggere: “Con la presente, è autorizzato a interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata”.

La decisione di Trump arriva proprio mentre Harris ha in programma un tour per le città statunitensi per presentare il suo nuovo libro di memorie: “107 giorni”, come quelli della sua campagna elettorale dopo il passo indietro di Biden dalla corsa elettorale.

www.today.it