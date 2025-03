Trump revoca autorizzazioni di sicurezza a Biden e ai suoi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in atto la minaccia di revocare le autorizzazioni di sicurezza del suo predecessore Joe Biden e di diversi ex funzionari senior della Casa Bianca e della sicurezza nazionale

L’elenco dei nomi a cui è stata revocata l’autorizzazione ad accedere a materiale classificato i segreti di Stato includeva Biden, i suoi familiari e l’ex vicepresidente e rivale di Trump alla presidenza Kamala Harris. L’ex segretario di Stato e candidata alla presidenza sconfitta Hillary Clinton era nell’elenco, insieme al segretario di Stato di Biden Antony Blinken e al consigliere per la sicurezza nazionale Jacob Sullivan.

In un promemoria ai responsabili delle agenzie e distribuito dall’ufficio comunicazioni della Casa Bianca, Trump ha affermato che ai funzionari nominati non dovrebbe più essere consentito l’accesso a materiale classificato. “Con la presente ordino a ogni dipartimento esecutivo e responsabile delle agenzie di revocare qualsiasi autorizzazione di sicurezza attiva detenuta dai suddetti individui”, ha affermato Trump.

Gli ex presidenti degli Stati Uniti e i funzionari della sicurezza nazionale tradizionalmente mantengono un’autorizzazione di sicurezza per cortesia. Ma Trump ha deciso di negarlo al suo predecessore. Egli stesso è stato indagato per aver violato le norme di sicurezza durante il periodo tra il suo primo e il suo secondo mandato, conservando documenti classificati della Casa Bianca nel suo resort di Mar-a-Lago.

L’indagine è stata chiusa dopo il ritorno di Trump in carica.ANSA