Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha affermato che Russia e Cina stanno rapidamente e praticamente senza trasparenza aumentando le loro forze armate. Secondo lui, l’industria della difesa di questi Paesi produce armi ad alta velocità non solo per le parate, ma anche per espandere le sfere di influenza.

Rutte ha osservato che solo quest’anno la Russia prevede di consegnare almeno 1.500 carri armati, 3.000 veicoli corazzati e centinaia di missili Iskander. La Cina, a sua volta, possiede già la più grande flotta navale militare al mondo e le più grandi aziende della difesa.

https://t.me/letteradamosca/29168