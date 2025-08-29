Foggia, donna trascinata a terra e rapinata: arrestato gambiano

Altro che integrazione… Un filmato diffuso e condiviso anche da Matteo Salvini mostra l’ennesima violenza di un gambiano ai danni di una donna. È accaduto nella stazione ferroviaria di Foggia. Qui, stando a quanto spiegato dal leader della Lega, il gambiano ha rapinato una donna seduta sulla panchina della banchina. Lei di spalle e lui dietro.

Guardandosi intorno, il giovane ha preso la borsa dalla spalla della signora facendola cadere e trascinandola a terra prima di darsi alla fuga. “Già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati analoghi, questo criminale è stato arrestato e trasferito nel carcere di Foggia. Ora nessuna tolleranza: espulsione”, ha commentato a corredo del filmato il vicepremier.

Nel giro di poco, un altro avvenimento ha scosso Foggia. Mauro Soccio, originario di San Severo, si trovava nei pressi della stazione ferroviaria mentre attendeva l’arrivo dell’amica Vladimir Luxuria. Dopo aver parcheggiato la sua auto e pagato regolarmente la sosta tariffata, appena ritornato verso l’auto per lasciare il ticket, gli si sono avvicinati due uomini africani. Uno di loro, con un gesto fulmineo, gli ha puntato un coltello alla gola, mentre l’altro gli ha sottratto le valigie che contenevano tutto il necessario per la vacanza.

“È sconcertante – ha commentato anche Luxuria – che una rapina così violenta avvenga alle undici del mattino, in una zona di passaggio. Il degrado e la criminalità stanno diventando un problema sempre più evidente, soprattutto nelle aree intorno alla stazione di Foggia”.

www.liberoquotidiano.it