Roccella: ‘presto misure del Governo contro siti sessisti’

ROMA, 28 AGO – “Assumeremo e potenzieremo iniziative specifiche per il monitoraggio di situazioni di questo tipo, la segnalazione alle autorità competenti a cominciare dalla magistratura e l’individuazione degli strumenti più efficaci per il contrasto di questa barbarie del terzo millennio“.
Lo annuncia la ministra alla Famiglia e Pari Opportunità Eugenia Roccella in merito agli episodi di siti e pagine social che in questi giorni hanno “conquistato il disonore delle cronache”. “Faremo di tutto – aggiunge – per rafforzare ancora di più l’azione che fin dal primo giorno ci vede impegnati, insieme all’intero Parlamento, con tutte le nostre forze”. (ANSA)
LA VERA BARBARIE DEL TERZO MILLENNIO
Foto sessiste rubate e postate sul web: denunce da tutta Italia