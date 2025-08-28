Roccella: ‘presto misure del Governo contro siti sessisti’

ROMA, 28 AGO – “Assumeremo e potenzieremo iniziative specifiche per il monitoraggio di situazioni di questo tipo, la segnalazione alle autorità competenti a cominciare dalla magistratura e l’individuazione degli strumenti più efficaci per il contrasto di questa barbarie del terzo millennio“.

Lo annuncia la ministra alla Famiglia e Pari Opportunità Eugenia Roccella in merito agli episodi di siti e pagine social che in questi giorni hanno “conquistato il disonore delle cronache”. “Faremo di tutto – aggiunge – per rafforzare ancora di più l’azione che fin dal primo giorno ci vede impegnati, insieme all’intero Parlamento, con tutte le nostre forze”. (ANSA)

LA VERA BARBARIE DEL TERZO MILLENNIO