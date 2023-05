(Adnkronos) – “Esiste in Italia una fondazione, cosiddetta storica, della Repubblica nazifascista di Salò in provincia di Arezzo che è accreditata presso l’Agenzia delle Entrate per ricevere il 5×1000. Una fondazione che definisce i partigiani italiani ‘mercenari’, ‘disertori’, ‘combattenti senza onore’. E dove al contempo i repubblichini vengono definiti ‘soldati che difendevano il suolo italico’. Dato il carattere apertamente apologetico del fascismo, mi domando chi è stato quel genio che ha dato un riconoscimento ufficiale dello Stato italiano a gente simile?”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare toscano dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo l’inchiesta del giornalista Paolo Berizzi di ‘Repubblica’ che ha rivelato la vicenda.

“Mi aspetto, e per questo – prosegue il leader SI – presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo, risposte dal ministro Giorgetti. E nell’attesa spero che ci sia subito un’inchiesta delle Agenzie delle Entrate – conclude Fratoianni – una sospensione di eventuali passaggi di risorse pubbliche a questa gente”.