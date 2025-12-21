Dipiazza: “Non mi sono mai fatto comandare da una donna”. Bufera antisessista

Bufera dopo una frase pronunciata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza durante un dibattito in Consiglio comunale

Il tema era il progetto di un’ovovia urbana da 30 milioni di euro duramente contestata dall’opposizione. Rivolgendosi alla consigliera del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti, il primo cittadino ha dichiarato: “Non mi sono mai fatto comandare da una donna, figuriamoci da te”, scatenando le proteste delle opposizioni che denunciano la natura sessista della frase.

Le reazioni: “Frasi inaccettabili”

Richetti ha definito la frase “discriminatoria”, “uno scivolone sessista”. La collega di partito Rosaria Capozzi ha rincarato la dose parlando di riferimenti “inaccettabili” che “meritano una decisa, immediata e categorica stigmatizzazione”.

Duro anche l’intervento del Partito democratico: “Siamo ben oltre il cattivo gusto – ha detto la segretaria regionale dem Caterina Conti – e non possiamo continuare a giustificare come goliardia espressioni sessiste e offensive. Ci aspettiamo una decisa presa di distanza da parte di tutta la maggioranza”.

Dipiazza rifiuta di scusarsi

La presa di distanza, però, sembra decisamente lontana: intervistato da Repubblica, Dipiazza ha affermato di non vedere per cosa dovrebbe scusarsi: “Sono uno che ama le donne e sono un estimatore”. “Le donne sono il più bel regalo che il buon Dio ci ha dato”, ribadisce. E, con riguardo alla collega di consiglio comunale cui era rivolto, aggiunge: “Non vedo l’offesa nei confronti di Richetti. Nulla di drammatico. È vero che io non mi sono mai fatto comandare da una donna”.

