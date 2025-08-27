Ragazzo di 25 anni trovato morto in casa dalla madre

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto a Casinina, comunità del comune di Sassocorvaro Auditore (Pesaro-Urbino), nell’abitazione in cui viveva con la madre

Sarebbe stata la donna a scoprire il cadavere del figlio nel pomeriggio di martedì 26 agosto. Stando a quanto trapelato, il giovane aveva frequentato il liceo artistico di Urbino e aveva due grandi passioni: la musica e lo skateboard. I soccorsi si sono rivelati inutili: il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso.

Il malore

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sassocorvaro Auditore con rinforzi che hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Le cause della morte sono ancora sconosciute ma l’ipotesi più probabile resta quella di un malore, forse un infarto, che lo avrebbe colpito nonostante la tenera età. La notizia ha comprensibilmente sconvolto la comunità del piccolo paese marchigiano di poco meno di 5mila anime. Sul corpo nei prossimi giorni potrebbe essere eseguita l’autopsia.

www.today.it