Minneapolis, sparatoria davanti a chiesa e scuola cattolica. Media: “Morti due bambini”. Suicida il killer

Sparatoria a Minneapolis oggi, mercoledì 27 agosto, vicino alla Annunciation Church e nella scuola cattolica adiacente alla Annunciation Church

Secondo i media locali sarebbero morti due bambini, diciassette i feriti. Secondo quanto ha riportato Fox News anche il sospettato autore della sparatoria è morto. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui l’Fbi, la polizia statale e quella locale.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato di essere stato aggiornato sulla situazione e ha aggiunto: “Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza”.

Chi era l’autore della sparatoria

Nuovi dettagli emergono sull’autore della sparatoria avvenuta presso la Annunciation Church e la scuola cattolica di Minneapolis. In conferenza stampa, il capo della polizia Brian O’Hara ha parlato di una “tragedia impensabile”, spiegando che l’uomo armato, un giovane sulla ventina senza precedenti penali noti, ha aperto il fuoco dall’esterno della chiesa “sparando attraverso le finestre verso i bambini seduti tra i banchi durante la messa”. L’assalitore, armato di fucile, pistola e fucile a pompa, “ha colpito bambini e fedeli all’interno dell’edificio”, ha detto O’Hara, definendo l’episodio “un atto deliberato di violenza”. ADNKRONOS

Il reverendo Rich Little scrive su X: “L’autore della sparatoria nella chiesa dell’Annunciazione a Minneapolis è stato identificato come il transgender Robin Westman. Westman è uno squilibrato che ha aggredito i bambini in una chiesa. Trump deve intervenire contro questi lunatici transgender. Il sangue dell’Annunciazione/Covington ricadrà su di loro!”

🚨BREAKING The shooter at Annunciation Church in Minneapolis has been identified as transgender Robin Westman. Westman is a deranged troon who attacked children in a church. Trump must take action against these trans lunatics. The blood of Annunciation/Covington is on them!