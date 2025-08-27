Bari, maxi rissa tra extracomunitari dopo un furto

Momenti di paura e tensione fra le piazze Moro e Umberto a Bari

L’ennesimo episodio di violenza si sarebbe consumato nella zona da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. Una rissa fra cittadini stranieri avrebbe terrorizzato turisti e residenti. Sul posto sarebbero intervenute pattuglie della polizia: all’arrivo, gli agenti non avrebbero trovato nessuno, nonostante le segnalazioni ricevute sulla presenza di diverse persone in zona.

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa (che avrebbe coinvolto circa 50 persone) sarebbe scoppiata in seguito al furto di un telefono cellulare, avvenuto ai danni di un cittadino straniero in piazza Cesare Battisti. Le immagini delle video camere della zona sono al vaglio degli inquirenti, la polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

“Questa mattina la nostra città è stata scossa da una grave rissa tra gruppi di extracomunitari nei pressi di Piazza Umberto e Piazza Cesare Battisti – scrive sulla sua pagina facebook il consigliere municipale di Puglia Popolare, Luca Bratta – Le notizie che ci giungono sono ancora frammentarie, ma ciò che è evidente e inaccettabile è la paura dei cittadini, costretti a convivere quotidianamente con insicurezza e degrado”.

“Per troppo tempo l’amministrazione ha preferito voltarsi dall’altra parte, nascondendo i problemi sotto il tappeto invece di affrontarli con serietà e responsabilità – sottolinea Bratta – Oggi paghiamo il prezzo di anni di superficialità e abbandono di intere aree della città. Riteniamo che sia arrivato il momento di cambiare rotta: servono più controlli, più sicurezza, più decoro urbano. La città non può continuare a essere lasciata in balia del degrado e dell’illegalità. È necessario un impegno concreto e immediato per restituire fiducia ai cittadini e garantire un futuro migliore alla nostra comunità”.

