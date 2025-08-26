Tajani: “La politica estera spetta a me e alla premier”

Tajani, Meloni e Salvini

ROMA, 26 AGO – “Ribadisco che la politica estera, quindi anche i rapporti con la Francia, li tengono il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri, i risultati si raggiungono più con la forza delle idee e la concretezza dei fatti che con la violenza verbale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Radio Anch’io su Radio1 Rai, tornando sulle parole di Salvini e le polemiche con la Francia. (ANSA)

