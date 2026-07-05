Roma, turisti borseggiati: due romene denunciate a piede libero

Un urlo tra le vetrine dell’alta moda e lo shopping del sabato pomeriggio, poi l’inseguimento e il recupero del bottino

Pomeriggio movimentato, ma a lieto fine, per una coppia di turisti coreani in via dei Condotti, dove due borseggiatrici sono state bloccate subito dopo aver messo a segno un colpo. I fatti sono accaduti intorno alle 16:00 di sabato 4 luglio. La coppia stava passeggiando nel cuore del tridente quando le due donne sono entrate in azione, sfilando il portafoglio dalla borsa di una turista coreana di 31 anni, che si trovava in compagnia del marito.

Accortasi immediatamente del furto, la vittima ha iniziato a urlare per attirare l’attenzione, indicando la direzione di fuga delle borseggiatrici. Le descrizioni fornite sul momento dai due turisti hanno fatto scattare l’inseguimento a piedi nel centro storico. Pochi istanti dopo, le due sospettate – due ragazze di nazionalità romena di 22 e 25 anni – sono state individuate e bloccate.

La perquisizione ha confermato i sospetti: le due giovani avevano ancora addosso il portafoglio appena rubato. Per loro è scattata la denuncia a piede libero per furto, mentre la refurtiva è stata interamente riconsegnata alla proprietaria dopo la formalizzazione della denuncia.

Ad entrare in azione sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La pattuglia del I Gruppo Centro Storico era impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio e contrasto ai reati predatori nelle aree a maggior afflusso turistico della Capitale.

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