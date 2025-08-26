Roma, 60enne violentata nel parco: aggressore riconosciuto dalla vittima

I carabinieri hanno fermato il responsabile della violenza sessuale su una 60enne, avvenuta domenica all’alba nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma

L’uomo è stato rintracciato dai militari grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza: il giorno dell’aggressione era stato infatti immortalato dalle telecamere mentre camminava in strada con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino. Mostrate le immagini alla vittima, la donna ha confermato che l’indagato fosse la stessa persona che aveva denunciato.

L’uomo, dopo essere stato fermato dai carabinieri alla stazione Termini, avrebbe ammesso la violenza sessuale e il furto. E’ stato individuato grazie alle scarpe e al berretto indossati: gli stessi che indossava nel video. Avrebbe inoltre affermato di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate, pochi minuti prima del fatto, nel limitrofo quartiere Quarticciolo. Il fermo, per furto e violenza sessuale, dovrà essere convalidato dal Tribunale. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.

La denuncia Domenica, la donna aveva denunciato di essere stata aggredita da un uomo che ha descritto come “di colore”, che le ha rubato il cellulare e dopo l’avrebbe violentata. É stata lei ad allertare il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Casilino che hanno avviato le indagini. La donna è stata soccorsa e trasferita al Policlinico secondo il “Protocollo rosa”.

