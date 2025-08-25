Trump contro Zelensky: “Un grande venditore”

Trump torna ad accusare Zelensky: “Un grande venditore”

Donald Trump torna ad accusare Volodymyr Zelensky di essere stato “il più grande venditore del mondo. Ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari”.

Trump: “Non più un soldo all’Ucraina”

“Non spendiamo più alcun soldo per l’Ucraina, noi trattiamo con la Nato e non con l’Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump, aggiungendo che non sono state discusse garanzie di sicurezza specifiche per Kiev, ma che gli Usa “saranno in campo per questo”.

Trump: “Ho riparlato con Putin”

Donald Trump ha riferito di aver riparlato con Vladimir Putin, dopo l’altro colloquio di una settimana fa. “Abbiamo avuto una buona conversazione, tutte le nostre conversazioni sono buone”. tgcom24.mediaset.it