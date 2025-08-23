Malore improvviso, morta mamma incinta di due gemelli

Celle Ligure – Un sorriso luminoso, quello di Nora. Era nata a Milano, Eleonora Valentina Peressini. Architetto, aveva lavorato a Celle, ma non solo: anche a Savona, a Stella. Brava professionista, con una grande passione per il suo lavoro, cui era davvero molto legata. La notizia della sua scomparsa ha rattristato moltissime persone.

Un tragico destino se l’è portata via giovane, insieme ai suoi bimbi, due gemellini, che portava in grembo: un aneurisma non le ha lasciato scampo. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Poco da scrivere e aggiungere di fronte a una tragedia del genere.

Un dramma che ha lasciato tutti senza fiato. Il cordoglio in numerosi messaggi d’affetto, per lei, per i suoi bambini, per la sua famiglia. www.ivg.it