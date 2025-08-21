Migranti, nave Humanity a Napoli: 134 a bordo, tutti uomini

E’ giunta ieri, presso il porto di Napoli, la nave “Humanity 1″ con a bordo 134 migranti, tutti di sesso maschile, di cui 10 (presunti) minori non accompagnati, di nazionalità bengalese, eritrea, egiziana e yemenita.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, si sono svolte secondo il piano concordato nella riunione preparatoria, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, svoltasi presso il Palazzo di Governo in data 18 agosto scorso e hanno coinvolto la Protezione civile regionale, l’Assessorato al Welfare del Comune di Napoli, le Forze dell’ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco, l’Autorità portuale,l’ A.S.L. Napoli 1 centro, l’Ufficio Sanitario marittimo, la Croce Rossa Italiana, la Caritas diocesana, nonché le organizzazioni umanitarie.

Dopo la prima identificazione e screeningsanitario, i migranti sono stati trasferiti al Residence dell’Ospedale del Mare, messo a disposizione dall’A.S.L. Napoli 1 Centro, per il prosieguo delle operazioni di polizia e degli accertamenti sanitari ed è stato provveduto al ricovero di coloro che presentavano precarie condizioni di salute.

Successivamente, i migranti saranno assegnati nei Centri di accoglienza straordinaria della regione prevedendo altresì un’idonea sistemazione per i minori non accompagnati.

