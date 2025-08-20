Rapine violente a Firenze, arrestati tre 16enni

I tre sono accusati di aver commesso almeno quattro rapine, in almeno un caso piuttosto violenta, nel giro di sole 48 ore

Hanno appena 16 anni, tutti classe 2009 e sono stati arrestati nelle scorse ore dai carabinieri di Firenze, stazione Uffizi, in seguito all’ultimo episodio di cui si sono resi responsabili, scoperti e rintracciati anche grazie al contributo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Le indagini sono partiti dalla denuncia di due turisti francesi, che hanno denunciato di essere stati aggrediti nella tarda serata di lunedì, 18 agosto, da tre giovani, anche con spray urticante. Uno dei due turisti ha anche raccontato di essere stato colpito con un coccio di bottiglia, per poi essere rapinato del telefono.

Partite le indagini, i tre minori sono stati individuati e raggiunti da una pattuglia. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di un coltello, uno spray al peperoncino e 215 euro in contanti. Uno di loro aveva anche il telefono sottratto alla coppia di turisti, con lo schermo intriso di sangue: nella cover era ancora custodito un documento intestato al proprietario.

A quel punto le indagini sono proseguite e i tre minori sono stati individuati quali verosimili responsabili di ulteriori 3 rapine, commesse tutte nelle vie del centro storico la notte precedente. I tre arrestati – due con cittadinanza italiana e uno di cittadinanza rumena – sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze, che ha disposto per loro il trasferimento all’istituto penitenziario minorile di Firenze.

