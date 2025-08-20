Lagarde: economia dell’Eurozona in frenata

ImolaOggi ECONOMIA, News 2025, Vetrina

Lagarde

L’economia dell’area euro, dopo la crescita robusta del primo trimestre 2025, presentava già segnali di rallentamento nel secondo destinati a consolidarsi ulteriormente: le aliquote tariffarie concordate con gli Usa sono “in qualche misura più alte” rispetto a quanto stimato dalla Bce di giugno, e andranno “messe i conto nelle nuove proiezioni di settembre che guideranno le nostre decisioni nei prossimi mesi”.

Lo ha detto a Ginevra la presidente della Bce Christine Lagarde, spiegando che in anticipazione dei dazi di Trump annunciati in primavera l’export verso gli Usa aveva visto un’accelerazione che ora si sta allentando. (ANSA)

Articoli correlati

BCE Lagarde

Bce: ‘la crescita dell’Eurozona rallenta’

bce lagarde imprese

Bce, dipendenti contro Lagarde: “Comportamenti antidemocratici”

La Bulgaria adotterà l'euro

La Bulgaria adotterà l’euro dal 2026: via libera dell’UE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *