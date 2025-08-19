Zelensky: “la questione dei territori è fra me e Putin”

“La questione del territorio è una questione che lasceremo tra me e Putin”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo i colloqui alla Casa Bianca con i leader europei e Trump, indicando, come sottolineato anche dal francese Macron, che la questione di una eventuale cessione di territori ucraini non è stata discussa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, di fronte a Donald Trump che lo ha ricevuto alla Casa Bianca, ha detto di aver avuto con lui “la migliore” delle loro discussioni per cercare di trovare una soluzione alla guerra nel suo Paese. “Penso che abbiamo avuto un’ottima conversazione con il presidente Trump, è stata davvero la migliore – beh, scusate, forse la migliore avverrà in futuro”.

Zelensky ha dichiarato di volere un “segnale chiaro” dagli Stati Uniti che confermi la loro intenzione di essere tra i paesi che forniranno “garanzie di sicurezza all’Ucraina”. Parlando con i giornalisti dopo i colloqui con il presidente Donald Trump e diversi leader europei alla Casa Bianca. ASKANEWS