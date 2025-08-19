Milano, tentata rapina a bottigliate: arrestato marocchino

L’aggressione, le bottigliate e il tentativo di rapina, poi l’intervento della polizia e le manette per il presunto responsabile

Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di derubare un 44enne in piazza Tirana a Milano (zona Stazione di San Cristoforo) nella serata di sabato 16 agosto.

Tutto è accaduto poco dopo le 22.30. Il 28enne si sarebbe avvicinato al 44enne colpendolo con un coccio di bottiglia e cercando di rubargli il borsello a tracolla che aveva con sé. Sono stati alcuni passanti a chiamare il 112 e sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia.

Il 28enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida. Il 44enne, invece, ha rifiutato i soccorsi.

www.milanotoday.it