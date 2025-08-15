Milano, rapina a 89enne: arrestati due egiziani

Il colpo e la fuga con la collanina d’oro. Poi le indagini lampo e le manette per i presunti responsabili

Due 19enni, entrambi cittadini egiziani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti a fermo di iniziato di delitto dalla polizia. Secondo i detective della sesta sezione della squadra mobile sarebbero i responsabili di una rapina ai danni di un anziano di 89 anni avvenuta in via Neera (zona Stadera) sabato 9 agosto.

La rapina

Tutto è successo poco dopo le 9.30 mentre l’anziano stava camminando lungo via Neera. I due gli si sono avvicinati alle spalle: uno dei due gli ha strappato la collana che indossava, causandogli vistosi segni sul collo, prima di scappare con il complice facendo perdere le proprie tracce.

È scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti del gruppo operativo falchi della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese. I poliziotti hanno verificato le condizioni di salute dell’uomo che ha dichiarato di non aver bisogno di cure mediche e poi ha raccontato cos’è accaduto.

Le indagini lampo

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona e, intorno alle 12, hanno individuato nei pressi della pensilina della fermata ATM in via Montegani angolo via Neera i due 19enni. Entrambi sono stati fermati e accompagnati a San Vittore.

