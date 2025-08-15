Malore improvviso, Luigi muore a 22 anni

È lutto a San Pietro a Patierno per la morte di Luigi Bianco, 22 anni, stroncato da un infarto mentre si trovava in vacanza con gli amici

A darne notizia è stato il parroco di Capodichino e decano, don Doriano Vincenzo De Luca, che in un post sui social ha scritto: “La comunità della Parrocchia di San Pietro Apostolo in San Pietro a Patierno, la Consulta dei Giovani e l’intero VII Decanato sono profondamente scossi per l’improvvisa scomparsa di Luigi Bianco, appena 22 anni, strappato alla vita da un infarto mentre si trovava in vacanza con gli amici”.

Il sacerdote lo ha ricordato come “un giovane speciale: serio e maturo, ma allo stesso tempo allegro e gioviale”, sempre presente in parrocchia e impegnato nella Consulta Giovanile del VII Decanato.

