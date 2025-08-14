Migranti, nuovo sbarco nel sud Sardegna: arrivati 47

Le buone condizioni del mare stanno favorendo gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella giornata di ieri ne sono arrivati 47

CAGLIARI, 14 AGO – Il primo sbarco è avvenuto al porto di Sant’Antioco. Alle 13.30 hanno raggiunto le coste della Sardegna 23 persone, tra le quali sei donne, quattro delle quali minorenni e un bambino, tutti provenienti dal nord Africa. Poco dopo sempre nella stessa zona è avvenuto un secondo sbarco di 10 migranti. Intorno alle 17 allo steso porto è arrivato un altro barchino con altri 14 migranti. Tutti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). (ANSA)

