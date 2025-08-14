“Essere nemici degli Usa è pericoloso, ma esserne amici è fatale”

Scott Bessent

Intervistato da Fox News, il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha detto che gli USA utilizzeranno la ricchezza degli alleati come un “fondo sovrano” americano, “indirizzandola” “a discrezione del presidente [degli Stati Uniti]”, per costruire nuove fabbriche e riportare in patria le industrie americane.

Ha detto insomma che per ricostruire la loro economia, gli USA sacrificheranno quella degli “alleati”. Un furto di stampo colonialista. Come disse Henry Kissinger, «essere nemici dell’America è pericoloso, ma esserne amici è fatale».
(Gilberto Trombetta su X)

Persino il conduttore di Fox News non riesce a crederci e lo definisce “appropriazione offshore”, un altro modo per dire furto. È proprio questo: un vero e proprio saccheggio coloniale.

