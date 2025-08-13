Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: “sgomberare subito il campo Rom”

campo Rom

Sono stati rintracciati in un campo rom i 4 ragazzini, tra gli 11 e i 13 anni, che hanno investito e ucciso con un’auto rubata la 71enne Cecilia De Astis a Milano

I giovani, di origini bosniache e nati tutti in Italia, sono stati trovati all’interno di un accampamento di nomadi in via Selvanesco, non lontano dal luogo della tragedia. E immediatamente si accende il dibattito politico con il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che su X chiede di “sgomberare subito, e poi radere al suolo”, il campo rom.

donna uccisa da minorenni rom

“Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni rom – si legge nel post –. Se quanto riportato dai giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia”. Adnkronos

