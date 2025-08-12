Lite alla sagra, 17enne albanese accoltellato nel Vicentino

È degenerata in violenza, nella notte del 12 agosto, una discussione tra giovani a Rampazzo di Camisano Vicentino

Nella frazione, in pieno svolgimento della tradizionale festa di San Gaetano, poco dopo l’una due gruppi di ragazzi si sono affrontati in una strada defilata rispetto al centro della manifestazione. Le parole si sono trasformate rapidamente in spintoni e colpi, fino a quando uno dei presenti ha estratto un piccolo coltello, ferendo a due riprese un 17enne di origine albanese.

L’allarme è scattato grazie alla fidanzata del ferito, che ha chiesto aiuto agli organizzatori della sagra. Il ragazzo è stato subito assistito dai volontari della Croce Rossa e trasportato all’ospedale di Vicenza con ferite superficiali giudicate di media gravità. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, ma l’aggressore si era già allontanato. Le indagini proseguono ascoltando testimoni e protagonisti dell’episodio. Secondo una pista ritenuta probabile dagli inquirenti, lo scontro potrebbe essere legato a un regolamento di conti tra bande rivali, forse riconducibili ad ambienti giovanili di origine albanese.

