Como, 20enne ecuadoregna accoltella il padre: arrestata

Una ragazza di 20 anni, ecuadoregna, residente a Como è stata arrestata l’altra sera in città dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio dopo avere colpito il padre, 45 anni, con due coltellate, al fianco e al torace.

Le ferite si sono rivelate per fortuna non gravi; dopo essere stato elitrasportato all’ospedale di Circolo di Varese, il padre è stato dimesso oggi con una prognosi di pochi giorni.

La figlia, che si era allontanata a piedi, è stata fermata poco dopo nel centro storico. Si era liberata del coltello, recuperato e sequestrato dagli agenti di polizia. All’origine del litigio alcuni apprezzamenti che l’uomo avrebbe rivolto a un’amica della figlia. www.leggo.it