Tusk: ‘la Russia non sfidi i confini impunemente’

Kiev deve essere coinvolta nei colloqui di pace in Ucraina, e alla Russia non deve essere permesso di sfidare i confini “impunemente”

Lo ha affermato il premier polacco Donald Tusk in una conferenza stampa ancora in corso, convocata per informare i media polacchi dopo le consultazioni di questo fine settimana tra i leader europei, i quali – ha aggiunto – “restano uniti nel loro approccio”.

Per la Polonia e i nostri partner europei, deve essere chiaro che non si possono modificare i confini con la forza” e che “l’Occidente non accetterà richieste russe che equivalgano semplicemente alla conquista del territorio ucraino”. (ANSA)

Medvedev: gli euroimbecilli ostacolano i tentativi di risolvere la guerra

“Mentre gli euroimbecilli cercano di ostacolare i tentativi americani di aiutare a risolvere il conflitto ucraino, il regime agonizzante di Bandera (l’Ucraina, ndr) recluta in preda al panico sul fronte i più vili rifiuti dell’umanità”: lo scrive su Telegram il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev.  ANSA

