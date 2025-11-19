Albanese evade, giudice dispone nuovamente i domiciliari

Durante un controllo ordinario presso lâ€™abitazione di un uomo ai domiciliari, i carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, nei pressi di Roma, hanno constatato che un trentaquattrenne non era presente in casa, cosÃ¬ come la compagna.

La pattuglia ha quindi avviato le ricerche del mezzo riconducibile al cittadino albanese e lo ha individuato a circa due chilometri di distanza, fermo lungo la strada con una donna alla guida. Dopo lâ€™identificazione della conducente, risultata essere la compagna, i militari hanno deciso di verificare lâ€™interno della vettura. Ãˆ stato in questa fase che hanno aperto il portabagagli, trovando lâ€™uomo nascosto al suo interno in modo goffo e approssimativo.

Il rinvenimento allâ€™interno dello scomparto posteriore ha portato al suo arresto con lâ€™accusa di evasione. Lâ€™uomo Ã¨ stato quindi condotto in caserma in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha successivamente convalidato lâ€™arresto e disposto nuovamente per lui la misura dei domiciliari.Â tgcom24.mediaset.it