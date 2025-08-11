Migranti, 51 prelevati da Open Arms

Nel Mediterraneo Centrale, il veliero Astral della ONG Open Arms ha prelevato 51 migranti provenienti da Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Mali e Burkina Faso. Diciotto di loro si sono dichiarati minorenni. L’operazione è stata effettuata nella serata del 10 agosto

Erano tutti partiti da Sfax, in Tunisia, lo scorso 6 agosto con un’imbarcazione di metallo. Secondo il racconto della Ong, quando l’imbarcazione è stata raggiunta “era in avaria tra le onde” ed è stato “necessario e impellente il trasferimento dei 51 passeggeri sul veliero Astral che al momento sta navigando verso il porto di Lampedusa”.