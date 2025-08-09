Padova, 19enne violentata in ex caserma: arrestati tre tunisini

Una 19enne marocchina, che con un amico algerino aveva trovato rifugio per la notte in una ex caserma di Padova, sarebbe stata violentata da due uomini, tunisini, che si trovavano all’interno dello stabile insieme a un terzo loro connazionale. L’episodio risale all’8 luglio. Al termine delle indagini la polizia di Padova ha arrestato i tre, tutti con precedenti, due dei quali ritenuti gli autori materiali dell’aggressione sessuale alla 19enne.

Le urla e l’arrivo della polizia

L’allarme era stato lanciato quella notte da alcuni residenti della zona, in via Sorio, che avevano sentito delle urla provenire dall’area dell’ex caserma Allegri, una struttura dell’aeronautica militare dismessa da molti anni. Tra le urla, avevano riferito, erano distinguibili anche quelle di una donna. Al suo arrivo, la polizia ha trovato solo la vittima e il 22enne algerino, assieme al quale la donna si era riparata nell’edificio abbandonato.

Nei giorni successivi, gli investigatori sono riusciti a risalire al gruppo di presunti responsabili, e ha proceduto all’arresto. I tre sono stati indagati in concorso per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo.
