Il sistema giudiziario non crolla per caso. Si rompe APPOSITAMENTE

Il sistema è CROLLATO. Le città americane sono ormai lande desolate senza legge, dove i criminali vagano liberi e gli innocenti soffrono

di The Vigilant Fox (X) – Un uomo e una donna sono stati tramortiti da dei TEPPISTI a Cincinnati. Una sparatoria di massa ha appena scosso Manhattan in pieno giorno. Bill O’Reilly ha una teoria sul perché ciò sia permesso. Il sistema giudiziario non si rompe per caso. Si rompe APPOSITAMENTE.

Ormai la maggior parte di noi l’ha visto. È il tipo di video che ti fa rivoltare lo stomaco. (vedi in fondo all’articolo).

Un uomo e una donna sono stati brutalmente aggrediti nel centro di Cincinnati, dopo un festival jazz, da una banda di teppisti rabbiosi. L’uomo è rimasto immobile sul marciapiede. La testa della donna ha sbattuto contro il cemento con tale violenza che ha perso i sensi.

Nessuno è intervenuto. Niente polizia. Nessun aiuto. Solo una folla crescente e più violenza. Il filmato è diventato virale, on solo per la brutalità, ma perché ha catturato qualcosa di molto più profondo: il completo e TOTALE smantellamento della sicurezza pubblica nelle città americane.

Il vicepresidente JD Vance ha visto il video e, a differenza della maggior parte dei politici, non si è tirato indietro dal fare dichiarazioni. Si è SCATENATO contro i teppisti: “Quello che ho visto è stata una banda di delinquenti senza legge che picchiava una persona innocente, ed è disgustoso”, ha detto.

“Spero che ogni singola persona che ricorre alla violenza venga perseguita con il massimo rigore previsto dalla legge.”

Quella parola, “massa”, è importante perché non è stata una persona a scatenarsi. È stato un gruppo. “C’era un uomo adulto che ha colpito a sorpresa una donna di mezza età”, ha continuato.

“Quella persona dovrebbe andare in prigione per molto tempo, e francamente è fortunato che non ci fossero persone migliori in giro, perché se la sarebbero cavata da sole.”

Questo è stato un campanello d’allarme, un avvertimento che ci stiamo avvicinando sempre di più a un luogo in cui la giustizia non sarà più amministrata dai tribunali, ma da cittadini disperati che si sentono abbandonati da essi.

“Abbiamo avuto TROPPA illegalità”, ha aggiunto Vance. “Dobbiamo rendere le grandi città americane di nuovo sicure per le famiglie e i bambini”. La sua soluzione era chiara: “L’unico modo per porre fine alla violenza di strada è prendere i teppisti che la perpetrano e buttarli in prigione”.

Alcune ore dopo il discorso del vicepresidente in Ohio, il conduttore di Fox News Will Cain ha invitato Ken Kober, presidente del Fraternal Order of Police di Cincinnati. Caino non si trattenne.

“Questo è intollerabile”, ha detto a Kober. “Non è adatto a nessuna strada americana. Onestamente, non è adatto a nessuna società civile.” Kober fu d’accordo… e indicò subito il problema: il sistema giudiziario e le politiche progressiste che stavano distruggendo la città.

“Cincinnati e la contea di Hamilton si trovano davvero a un bivio: che tipo di città e contea vogliamo essere?”

Questa non è una domanda retorica. Secondo Kober, i tribunali sono divisi a metà: alcuni applicano la legge, altri la violano. “Al momento circa la metà dei giudici sostiene la legge e l’ordine, mentre l’altra metà non lo fa. Cauzioni senza contanti, tolleranza al crimine. E questo è il risultato.” “Queste persone non temono alcuna conseguenza”, ha affermato. “E finché questa situazione non cambierà, purtroppo continueremo a vedere altre cose come questa.”

Poi è arrivata la frase che rimane impressa: “Queste persone chiaramente non hanno morale. Non si preoccupano di se stesse. Non si preoccupano degli altri. E… quella mattina abbiamo visto il peggio che Cincinnati ha da offrire.”

Quella stessa sera, un’altra tragedia in un’altra città americana. Questa volta è toccato a New York City. Un uomo di 27 anni di Las Vegas, Shane Tamura, è entrato in un grattacielo di Midtown con un fucile M4 e ha aperto il fuoco. Ha ucciso quattro persone prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Una delle vittime era un padre di due figli: l’agente della polizia di New York Didarul Islam, addetto alla sicurezza all’interno dell’edificio. Aveva solo 36 anni. Straziante.

Secondo quanto riportato, Tamura avrebbe iniziato a sparare nell’atrio vicino alla 52esima e Park, si sarebbe spostato al piano superiore e avrebbe continuato a sparare prima di togliersi la vita al 33esimo piano. Un altro massacro insensato nell’America urbana e senza legge.

Non sorprende che la stampa si sia affrettata a inquadrare la vicenda attraverso le solite lenti: salute mentale, tiratore solitario, un altro evento “sfortunato”.

Ma Bill O’Reilly, newyorkese di lunga data, non seguì il copione. Ha detto la parte a bassa voce: “Il SISTEMA è CROLLATO”,

Non stava parlando solo di un uomo armato. Stava parlando di un cambiamento culturale… un cambiamento che ha fatto sì che la criminalità fosse considerata normale nelle grandi città e che la giustizia sembrasse un lancio di moneta.

“A New York City, molte persone hanno una grande paura, dovuta all’aumento dei disordini sociali”, ha affermato O’Reilly. “L’abbiamo visto a San Francisco, Los Angeles, Chicago, Baltimora. Ma a New York City… la gente è molto a disagio.”

Perché? “Il sistema è crollato. Il sistema giudiziario.”

O’Reilly ha attribuito alla polizia di New York il merito di aver impedito che le statistiche sulla criminalità aumentassero ulteriormente… ma ha chiarito che i tribunali stanno vanificando il loro lavoro. “La polizia fa un lavoro straordinario… Non per colpa dei tribunali, che, come tutti sanno, cacciano via senza cauzione le persone violente.”

E non era convinto che i numeri riflettessero il quadro completo: “Molti crimini non vengono denunciati. Quindi non so quanto siano accurate le statistiche sulla criminalità.”

Ciò che sapeva era come si sentivano le persone: “Vivo a 13 chilometri dal confine con il Queens. E quando devo andare a New York City… chiedo sempre: ‘Ehi, come ti senti ad andare al lavoro? Come ti senti a prendere la metropolitana, gli autobus? E i tuoi figli?'”

“Il 100% è MOLTO, molto a disagio.” “E non è difficile capire perché ciò accade.”. Questi non sono dati. È paura. E si sta insinuando ovunque. Poi O’Reilly diede il colpo di grazia. Stava per dire ciò che la maggior parte dei politici non direbbe. Non si è trattato solo di un fallimento della leadership. È stata una negligenza volontaria.

Sono stati loro a causare tutto questo e si RIFIUTANO di porvi rimedio di proposito. “Ma ancora una volta, il punto è che alle persone responsabili non importa davvero”, ha affermato. “Non stanno cercando di risolvere il problema.”

Ha chiamato per nome il sindaco di New York Eric Adams e la governatrice Kathy Hochul. “Non cercano di risolvere il problema. Non lo fanno.” “E la legislatura è FOLLEMENTE di sinistra.”

Una volta che questo tipo di ambiente politico avrà preso piede, ha avvertito, non ci saranno soluzioni rapide.

“Quindi, una volta che si ha una cultura della violenza – come a New York, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco – si ha una cultura della violenza. Tutto può succedere in qualsiasi momento.”

Un altro esempio – Uno dei membri più violenti della mafia nera, che ha aggredito e quasi ucciso un turista e una madre single dopo un festival jazz di Cincinnati, è stato rilasciato su cauzione di 400 dollari. Il capo della polizia sostiene che l’aggressore sia stato vittima del barista che gli ha servito troppo alcol.

