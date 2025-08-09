Diamo un senso alla vicenda Sindoca

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 9 agosto 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite di Armando Manocchia è il dott. Riccardo Sindoca,

– ex agente dei servizi segreti del controspionaggio della rete Otan/ Nato

– Già Professore di Diritto con specializzazione in Diritto Internazionale

– Dottore di Ricerca con specializzazione in Criminologia alla Charter University U.S.A.

– Esperto in Criminalistica Iscritto al Collegio Periti Italiani in Roma

– Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e della Segreteria di Stato Città del Vaticano quale Commendatore dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa autorizzato a fregiarsene.

– Esperto in Sicurezza Pubblica e Privata iscritto ANESPP ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI SICUREZZA PUBBLICAE PRIVATA delegato Regione Veneto

– Istruttore International Police Organization NGO

Premessa – In questo programma si esercita il diritto di cronaca. Tuttavia, se qualcuno eventualmente si sentisse chiamato in causa e volesse replicare, trova in noi la massima disponibilità.

Quella che Sindoca denuncia è una vicenda oscura, una storia di depistaggi, di frodi giudiziarie, tutte regolarmente denunciate alle autorità competenti, senza risultati degni di giustizia. E’ lo stesso protagonista che, temendo per la sua vita, lo racconta in un video-testamento in cui narra la vicenda che parte dal 2017, quando non è più operativo nell’intelligence e, nella sua nuova veste di consulente d’impresa, si reca in Procura a Vicenza per denunciare, documenti alla mano, un presunto gigantesco scandalo che riguarda un’azienda che, a suo dire, inquinerebbe l’ambiente.

Ne parliamo perché, attraverso il video, il dott. Sindoca ha deciso di raccontare direttamente gli abomini, giudiziari che ha patito, e che continua a patire, per aver fatto emergere fatti talmente gravi, quanto scomodi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma ideato e condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

